В этом году символ новогодних и рождественских праздников особенный - это голубая ель, которая отличается особенно пушистым ветвями.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Новогодняя елка Львова засияла огнями на главном проспекте города. Ее традиционно открыли накануне Дня святого Николая. Нынешнее дерево — особенное. Это голубая ель, дерево 17,5 метров высотой, выросло в городе — на территории бывшего завода “Кинескоп”. Там елка представляла угрозу - могла упасть, следовательно была срезана и подарена городу.

Как рассказал заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко, в этом году было решено сделать выговор на освещении, следовательно на елке почти нет игрушек. Она очень стильная и привлекательная.

Новинкой в ​​украшении города к новогодне-рождественским праздникам стали два 8-метровых ангела, которые являются аналогами лондонской праздничной иллюминации. Ангелы размещены на улицах Галицкой и Сербской, это места, которые станут новыми локациями для праздничных фото.

После торжественного открытия главной елки Львова состоялся праздничный концерт Соломии Чубай и львовской группы «Джалапита».

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