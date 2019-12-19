Об этом сообщили Укринформу в Украинском гидрометцентре.

"19 декабря переменная облачность. Без осадков. В Украине, кроме северных областей, ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​5-10°, на Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге страны до 13°", - говорится в сообщении.

20-21 декабря без осадков, лишь днем ​​21 декабря на Закарпатье, кое-где в центральных и южных областях небольшой дождь.

20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром кое-где туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью в северных, центральных и восточных областях от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​2-7° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем ​​5-10°.

22 декабря ночью в западных областях и Приазовье, днем ​​на большей части территории страны небольшие, на Закарпатье умеренные дожди.

23 декабря умеренные дожди, ночью в восточных и западных областях кое-где небольшие дожди. Температура ночью 1-7° тепла, днем ​​4-10° тепла, на юге страны ночью 4-10° тепла, днем ​​8-13°.

В Карпатах осадки преимущественно в виде снега, температура ночью и днем ​​22 декабря 1-5° тепла, 23 декабря около 0°.

В Киеве и области завтра, 19 декабря, также без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице около 5° тепла, днем ​​6-8°. По области соответственно 1-6° тепла и 5-10°.

20 декабря ночью и утром кое-где туман.

20-21 декабря ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​2-7° тепла.

22 декабря ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь; 23 декабря умеренный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9° тепла.

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