Об этом сообщил директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, информирует пресс-служба КГГА.

«Клиенты, чьи квартиры оборудованы счетчиками горячей воды и отопления, должны предоставлять показания приборов учета ежемесячно с 5-го числа до последнего дня текущего месяца, независимо от того, пользовались ли они услугами или нет. Ведь в случае несвоевременной передачи данных в дальнейшем возникает необходимость их корректировки путем контрольного снятия показаний. А это занимает дополнительное время как жителей, так и наших специалистов. Поскольку для контрольного снятия показаний киевлянине должны обратиться в коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» и оставить заявку для визита специалиста Киевтеплоэнерго», - объяснил Лопатин.

По его словам, такие корректировки показаний индивидуальных счетчиков и стали причиной корректировки сумм в платежках жителей многоквартирных домов.

«Каждый житель многоэтажки должен учитывать свою персональную ответственность перед соседями. Ведь во время ежемесячных начислений по каждому отдельному дому теплоснабжающая компания принимает во внимание переданные показания квартирных счетчиков, вычисляет их разницу с показаниями домового прибора учета, а разницу распределяет между жильцами дома, которые не имеют счетчиков. Такая методика начислений утверждена Законом Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» № 2119-VIII от 22.06.2017», - отметил Константин Лопатин.

Передать показания счетчика можно несколькими способами. В частности, самый удобный и оперативный способ, который регулярно используют около полумиллиона киевлян - это личный кабинет на сайте КП «Киевтеплоэнерго». При этом передавать показания можно без регистрации - довольно только указать личный счет и адрес.

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