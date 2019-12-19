Об этом рассказал директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в зависимости от наличия, отсутствия или технического состояния домового счетчика тепла начисления за отопление происходят по факту потребления, по нормативному тарифу или по средневзвешенному потреблению по итогам предыдущего отопительного периода. В случае отклонения среднемесячной температуры в сторону уменьшения этот коэффициент увеличивается и повышается базовый тариф. В противном случае, когда средневзвешенная температура в течение расчетного периода была выше определенного коэффициента - это приводит к уменьшению базового тарифа.

"При базовом тарифе 38,50 грн за ноябрь 2019 года тариф для домов, которые не оборудованы приборами учета, составил, 28,44 грн за 1 кв.м отапливаемой площади. То есть на 26% меньше, чем базовый тариф. При этом, учитывая температурные показатели декабря, можно предположить, что нормативный тариф также не выйдет на свое полноценное нормативное значение - он будет ниже базового", - пояснил Лопатин.

По его словам, в домах, оборудованных приборами учета тепловой энергии, начисление осуществляется по тарифу за 1 Гкал - 1654,41 грн. Указанный тариф применяется к фактическому объему тепловой энергии, потребленного домом и зафиксированного прибором учета теплоэнергии.

По итогам ноября средневзвешенный тариф для домов, оборудованных приборами учета в городе Киеве составлял 21,59 грн за 1 кв. м, что на 44% меньше базового. Это исключительно расчетная средневзвешенная величина и соответственно в каждом конкретном доме она отличается.

В КГГА напомнили, что сейчас почти 90% жилых домов оснащены тепловыми счетчиками. При этом установка общедомового счетчика дает возможность жителям платить за отопление на 25-30% меньше, чем киевлянам, у которых не установлен узел учета.

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