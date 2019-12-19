Об этом сообщает Радио Свобода.

"Документ предусматривает введение санкций против России за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за ее "враждебные" действия в Сирии и агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Лидер сенатского большинства Митч Макконел должен решить, выносить ли «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», в оригинале - «Defending American Security from Kremlin Aggression Act» (DASKA) - на полное голосования в Сенате.

Как отмечается, чтобы вступить в силу, документ должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, это произойдет в следующем году.

Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, поддерживающие попытки Кремля «поднять демократические институты в других странах», российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, на киберсектор России и лиц, приближенных к ее президенту Владимиру Путину.

Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента. Как ранее анонсировал соавтор законопроекта, сенатор-демократ Боб Менендез, этот новый орган «возглавит дипломатические усилия, связанные с международной киберпреступностью, доступом к интернету, интернет-свободой, цифровой экономикой, киберпреступностью, средствами сдерживания и реакцией на киберугрозы».

Как сообщал Укринформ, 17 декабря Верхняя палата американского Конгресса вслед за Палатой представителей приняла большинством голосов оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает, в том числе увеличенную оборонительную помощь для Украины, а также санкции против "Северного потока - 2".

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