Земельні суперечки: як депутати не дійдуть згоди через ринок землі
19.12.2019 12:04
19 декабря
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19.12.2019
73
Метки: Верховная Рада, депутаты, фермеры, рынок земли.
19 декабря
Яким буде ринок землі, вирішують вже не один місяць, утім, єдиного варіанту і досі немає. Скільки землі зможе купляти одна особа? Які питання винесуть на референдум? Поки навпроти Верховної Ради щодня проводять протести, депутати намагаються розглянути понад 4 тисячі поправок до ключового законопроєкту.