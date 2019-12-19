19 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Конгрессе США одобрили законопроект с “адскими санкциями” против России • Киевлянам напомнили, что несвоевременная передача данных счетчиков "завышает" суммы в платежках • За отопление в ноябре киевляне заплатят в среднем на 35% меньше • Мост Патона "латают" круглосуточно • На день Святого Николая в Украине будет до +13° и солнце • Во Львове открыли главную елку • Курс доллара в Украине пошел на новый антирекордвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Верховная Рада, депутаты, фермеры, рынок земли. 19 декабря 73Верховная Рада, депутаты, фермеры, рынок земли. Яким буде ринок землі, вирішують вже не один місяць, утім, єдиного варіанту і досі немає. Скільки землі зможе купляти одна особа? Які питання винесуть на референдум? Поки навпроти Верховної Ради щодня проводять протести, депутати намагаються розглянути понад 4 тисячі поправок до ключового законопроєкту. Фоторепортажи Популярные теги полиция, традиции, люди, марш, митинги, туризм, Александр Зубко, стихийные бедствия, Карпаты, ВМС, столкновения, корабли, фотоподборки, фотографы, Россия, кошки, мода, аннексия Крыма, концерты, Львов, тест-драйв, Донбасс, катастрофы, автомобили, архитектура, Одесса, город, Сергей Смоленцев, Киев, НАТО, экология, женщины, вера, Львів, милиция, музыка, дети, фотоконкурсы, выставки, протесты, ВСУ, досуг, пейзажи, Дмитрий Дятлов, цирк, Путин, соревнования, авиация, ЗСУ, беспорядки, технологии, Динамо, юмор, политики, уикенд, фотография, транспорт, спорт, природа, животные, США, Верховная Рада, депутаты, джаз, знаменитости, футбол, #Євромайдан, АТО, бизнес, фестивали, общество, культура, живопись, самолеты, Нацгвардия, выборы, учения, война, военная техника, церковь, мир, заводы, фотопроект, путешествия, портрет, Майдан, Саакашвили, искусство, суд, парады, зима, Шахтер, политика, Порошенко, праздники, солдат, дизайн, оккупация, акции, история Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис полиция, традиции, люди, марш, митинги, туризм, Александр Зубко, стихийные бедствия, Карпаты, ВМС, столкновения, корабли, фотоподборки, фотографы, Россия, кошки, мода, аннексия Крыма, концерты, Львов, тест-драйв, Донбасс, катастрофы, автомобили, архитектура, Одесса, город, Сергей Смоленцев, Киев, НАТО, экология, женщины, вера, Львів, милиция, музыка, дети, фотоконкурсы, выставки, протесты, ВСУ, досуг, пейзажи, Дмитрий Дятлов, цирк, Путин, соревнования, авиация, ЗСУ, беспорядки, технологии, Динамо, юмор, политики, уикенд, фотография, транспорт, спорт, природа, животные, США, Верховная Рада, депутаты, джаз, знаменитости, футбол, #Євромайдан, АТО, бизнес, фестивали, общество, культура, живопись, самолеты, Нацгвардия, выборы, учения, война, военная техника, церковь, мир, заводы, фотопроект, путешествия, портрет, Майдан, Саакашвили, искусство, суд, парады, зима, Шахтер, политика, Порошенко, праздники, солдат, дизайн, оккупация, акции, историяВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Яким буде ринок землі, вирішують вже не один місяць, утім, єдиного варіанту і досі немає. Скільки землі зможе купляти одна особа? Які питання винесуть на референдум? Поки навпроти Верховної Ради щодня проводять протести, депутати намагаються розглянути понад 4 тисячі поправок до ключового законопроєкту. 19.12.2019



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