Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время открытия Офиса противодействия рейдерству в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"В любом случае, перепись населения была запланирована на декабрь следующего года, сейчас в государственном бюджете Украины на это предусмотрены средства - это больше миллиарда. Это означает, что деньги для того, чтобы должным образом подготовиться к проведению этой переписи, у нас будут. Если увидим, что этих средств у нас не хватает, мы просто летом предложим парламенту внести изменения и какой-то бюджет на это выделить, и проведем перепись полноценную во втором полугодии следующего года. То есть, от переписи мы не отказываемся, а просто разумно к этому подходим", - сказал Гончарук.

Он отметил, что сейчас правительство реализует три разных пилотных проекта по переписи. До 27 декабря по ним будут сделаны определенные выводы, станет понятной цена вопроса, и уже после этого правительство будет принимать решение о том, в каком именно виде состоится перепись населения.

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