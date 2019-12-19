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|Ученические и студенческие е-билеты заработают в следующем году — Гончарук
|19.12.2019 13:00
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Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram-канале.
"Правительство введет электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году. Воспользоваться ими можно будет через мобильное приложение "ДіЯ", которое уже работает с понедельника в бета-версии", - отметил Гончарук.
По его словам, е-документы будут подтверждением статуса студента или ученика и его права на льготы. Впрочем, бумажные документы так же будут действовать.