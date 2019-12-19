Об этом на своей странице Facebook сообщает заместитель министра обороны Украины Алина Фролова.

"Как и Нижняя Палата, Сенат поддержал выделение Украине 300 миллионов долларов для финансирования обороны и безопасности; это плюс 50 млн к предварительно запланированным. Бюджет включает и возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", - отметила Фролова и поблагодарила американский народ за этот шаг и за системность военной помощи Украине со стороны США.

Она напомнила, что в сентябре 2019 года в Минобороны США подтвердили успешность реформирования Украиной сферы обороны и борьбы с коррупцией. "А это - переход на "пятую передачу "в нашем сотрудничестве. Мы продолжаем сотрудничать и остаемся надежными союзниками", - считает чиновник.

Фролова также подчеркнула важность утверждения американских санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", ведь этот проект несет прямую угрозу региональной безопасности и расширяет границы гибридного влияния России на ключевых европейских игроков.

Как сообщал Укринформ, Верхняя палата американского Конгресса вслед за Палатой представителей приняла большинством голосов оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает, в том числе, увеличенную оборонительную помощь для Украины, а также санкции против "Северного потока-2".

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