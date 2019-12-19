Об этом сказал новый руководитель УИНП Антон Дробович в интервью Deutsche Welle.

"Это декоммунизация, прежде только, следует ее закончить. Во-вторых, это завершение процесса признания Голодомора геноцидом украинского народа на международной арене. То есть, продолжение усилий в этом плане - увеличение количества стран, которые это признают. И, вероятно, даже уточнение международного законодательства по этому вопросу. В частности, речь идет о 260 (III) резолюциях Генассамблеи ООН. И третий блок - это усиление роли Института в противодействии российской агрессии, в частности, по борьбе с историческими мифами, порождающими вражду в украинском обществе", - отметил Дробович.

Относительно декоммунизации он отметил, в частности, что Институт нацпамяти осуществлял ее "достаточно взвешенно, часто это был очень академический подход с соответствующим общественным обсуждением". "Но на некоторых этапах, например, по-варварски уничтожали какой художественный объект советского времени - для освобождения пространства и т. п. И это, мол объяснялось, декоммунизацией. Такие действия сделали ей не совсем хорошую репутацию. Соответственно, существует недостаток обсуждения относительно методов. Многие думают, что декоммунизация - это некий принудительный процесс, где никто ни с кем не советуется. Нет. Наша задача четко и доступно показать, что все должно происходить постепенно, в постоянном общении с громадами", - подчеркнул руководитель УИНП.

Он так же добавил, что не создан до сих пор отраслевой архив репрессивных органов, а это важная часть декоммунизации, так доступ к материалам этих советских органов во многом сможет пролить свет на преступления коммунистического режима. Также еще далеко не завершен вопрос декоммунизации о господствующих типах мышления.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира