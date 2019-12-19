Об этом сообщает Новости-Грузия.

Как сообщает портал, акция протеста минувшим вечером началась возле здания МВД, а сегодня с утра проходит возле парламента, Государственной канцелярии, здания «Зеленой школы», где произошел случай, в котором обвиняли подростка.

Такие же акции прошли в Батуми, Гори, Зугдиди, Рустави и Кутаиси.

В некоторых случаях митинги сопровождались стычками с полицией, которая не позволяла участникам акции делать надписи на зданиях госучреждений и на прилегающей территории.

Отмечается, что в частную «Зеленую школу» в Тбилиси ночью проник неизвестный и сделал несколько надписей грубого характера.

В связи с инцидентом в полицию был вызван в качестве свидетеля 15-летний Лука Сирадзе, который в октябре перешел из «Зеленой школы» в государственную школу N100.

На допросе мальчик почувствовал себя нехорошо и попросил о медицинской помощи. В этом ему было отказано.

Допросы проводили 10 и 11 декабря, а 12 декабря Лука спрыгнул с 9-го этажа. Мальчик выжил и еще пять дней пролежал в реанимации в коматозном состоянии.

17 декабря, после того как Лука скончался в больнице, была задержана следователь управления Дидубе-Чугуретской полиции Марина Чолоян, – одна из тех полицейских, кто допрашивал Луку.

Чолоян обвиняется в принуждении подростка к даче показаний, хотя изначально уголовное дело было возбуждено по статье «доведение до самоубийства».

Вскоре прокуратура должна предъявить обвинение задержанной. В случае подтверждения вины Чолоян грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до пяти лет.

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