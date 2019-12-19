По некоторым сведениям, слово биск связано с испанской провинцией Бискай. Это первое блюдо из ракообразных (омаров, крабов, креветок, лангустов), сваренных в смеси сливочного и растительного масла с сухим белым вином и девятью пряностями (лук, порей, сельдерей, тимьян, майоран, паприка, лавровый лист, базилик, черный перец).

Предлагаем приготовить самый знаменитый вариант –

Биск из креветок

Ингредиенты:

Приготовление:

1. Промойте и высушите панцири креветок. Овощи почистите и нарежьте крупно, смешайте с панцирями и обжарьте на оливковом масле в течение 5 минут.

2. Разберите креветки, мясо отложите в миску, панцири и головы запеките на сухом противне в течение 20 минут при 200 градусах. Сбрызните запеченные панцири коньяком и подожгите, чтобы коньяк полностью прогорел.

3. Сложите обжаренные панцири в кастрюлю, а запеченные панцири взбейте блендером. Соедините и залейте 2 стаканами воды, добавьте вино, томатную пасту и уваривайте все в течение 2 часов на слабом огне.

4. Процедите креветочный бульон, выдавив все до капли. Добавьте в бульон сливки, мясо креветок и специи, проварите до готовности креветок и снова взбейте блендером.

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