Журнал The Economist назвал страной года Узбекистан за то, что он в 2019 году продвинулся так далеко, как ни одно другое государство. И Эксперты авторитетного журнала The Economist назвали "страну года". Ею стал Узбекистан, говорится на сайте издания. Специалисты отметили, что реформы президента Шавката Мирзиеева сделали страну "менее деспотичной". Тогда как в годы правления экс-главы государства Ислама Каримова использовался подчиненный труд, а оппозиция подвергалась жестким преследованиям. "Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью", - отметили специалисты издания. Несмотря на то, что у страны впереди еще длинный путь, Узбекистан все же в текущем году продвинулся так далеко, как ни одна другая страна. Напомним, что по версии The Economist страной года признается государство, которое сделало наибольший прогресс в движении к демократии. В прошлом году издание назвало "страной года" Армению – "за впечатляющие успехи в строительстве демократии".



