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|Названы самые модные игрушки на елке в 2020 году
|19.12.2019 20:53
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Кондитер Елена Самборская, например, печет "вкусные атрибуты" новогодних праздников. "Все съедобное: и пряники, и шишечки, и даже картинка нарисована на сахарном бумаге, напечатанной на принтере пищевыми красками", – утверждает Елена, отмечая, что на изготовления сладких игрушек уходит от четырех до пяти дней.
Мастер Лариса Шубская, в свою очередь, уже второй год собирает рождественские шарики из бисера. Говорит, что они эксклюзивные и очень практичные. "Эту игрушку разбить нельзя, хотя она стеклянная. И внукам, и правнукам достанется, – рассказывает женщина в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина» – Придумываю также игрушки из нитей, камней, прозрачных шаров и искусственного снега".