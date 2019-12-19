Деловые Сводки
- Елочка, зажгись! На Софийской площади зажгли главную елку Украины
- В Украине открыли Офис противодействия рейдерству
- Польская рулетка: как работодатели обманывают заробитчан с зарплатой и визами
- Санта Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию
- Без феты, пармезана и шампанского: из украинских магазинов исчезнут продукты с привычными названиями
|В Украине открыли Офис противодействия рейдерству
|19.12.2019 23:02
|
Кабинет министров, который ранее подготовил неприятный сюрприз для рейдеров, открыл Офис противодействия рейдерству. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться. Минюст сделал чрезвычайную работу. Наша задача – максимально защитить право собственности человека. Реагировать будем мгновенно", - написал он.
По словам премьера, на сегодня прекратилось системное рейдерство – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».
"За три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам", - добавил премьер.