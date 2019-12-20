«Марунові берети» підкорюють небо: стрибки з Ан-26
20.12.2019 00:16
«Марунові берети» підкорюють небо: стрибки з Ан-26
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20.12.2019
Житомирська обл., Україна
Прес-служба командування ДШВ ЗС України
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Метки: учения, десант, Житомирщина, ДШВ, ЗСУ.
«Марунові берети» підкорюють небо: стрибки з Ан-26
Близько сотні Житомирських десантників здійснили десантування з військово-транспортного літака Ан-26. Напередодні стрибків військовослужбовці провели передстрибкове тренування, отримали парашути та розподілились по корабельних групах. Десантники здійснювали стрибки з особистою зброєю та спорядженням. Під час десантування були відпрацьовані імітаційні елементи ведення вогню з повітря, а після приземлення - збір на площадці приземлення та виконання визначених завдань. Десантування здійснювалося на швидкості 300 кілометрів на годину з висоти 600 метрів. Дані стрибки проводилися в рамках планового виконання програми з повітрянодесантної підготовки. Більшість десантників вже відчули на собі швидкості літака та велику кількість адреналіну у крові, але на борту Ан-26 є і новачки, які нещодавно пройшли підготовку для виконання стрибку з парашутом саме з військово-транспортного літака, адже з нього стрибки значно відрізняються від десантування з вертольоту Мі-8 та мають підвищену складність. Посадка проводиться в порядку, зворотньому черговості стрибка. Нарешті, літак виїхав на злітну смугу та відірвався від землі, дехто з першачків говорив, що здалося, що це відбулося зі швидкістю світла. І зацікавленістю хлопці та дівчата дивляться у вікно літака, дехто кричить із захопленістю «дивіться, наш Житомир!». Звучить сирена, випускаючий подає команду «Приготуватися!». Один за один, в один потік через вантажний люк десантники покидають повітряне судно. Ось і прийшла черга здійснювати стрибок другій корабельні групі, всі, як один, шістдесят військовослужбовців уважно слухають команди випускаючого. Керівник стрибків майор Петро Маснюк зазначив, що під час зайнять з повітрянодесантної підготовки військовослужбовці відпрацювали завдання з десантування у тил противника для виконання визначених завдань. Усі військовослужбовці, які були залучені до здійснення стрибків з парашутом, повністю виконали навчальні завдання і удосконалили свій професійний досвід.