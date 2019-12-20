Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"18 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +15,2°С, что на 3,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. Это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря составила +8,2°С, что на 2,4°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1937 года: "По климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября".

Кроме того, отмечают специалисты, ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. "Столбик термометра не опустился ниже +5,8°С, что на 3,0°С выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов", - говорится в сообщении.

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