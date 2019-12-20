20 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Аномальная зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди • Самые теплые день и ночь: Киев бьет новые температурные рекорды • В Виннице открыли главную елку города • В Украине открыли Офис противодействия рейдерству • Польская рулетка: как работодатели обманывают заробитчан с зарплатой и визами • Санта Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию • Без феты, пармезана и шампанского: из украинских магазинов исчезнут продукты с привычными названиямивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: образование, больницы, школа, дети, медицина, социальная работа, социальная ответственность, активисты. 20 декабря 14образование, больницы, школа, дети, медицина, социальная работа, социальная ответственность, активисты. У дитинстві громадська активістка Євгенія Смірнова часто хворіла і багато часу провела в лікарнях. Тоді вона дуже хвилювалася, що запустить навчання і відстане від однокласників. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях, аби важкохворі діти, які роками лежать у стаціонарі, мали доступ до освіти. Фоторепортажи Популярные теги марш, АТО, #Євромайдан, история, дети, технологии, митинги, пейзажи, транспорт, милиция, мода, Порошенко, архитектура, Киев, выборы, Одесса, город, фотоконкурсы, цирк, НАТО, портрет, стихийные бедствия, США, Александр Зубко, концерты, кошки, юмор, парады, протесты, фотопроект, Нацгвардия, катастрофы, экология, Львів, фотографы, мир, знаменитости, выставки, авиация, церковь, соревнования, Динамо, бизнес, фотография, Донбасс, ВСУ, общество, путешествия, природа, дизайн, ВМС, традиции, аннексия Крыма, джаз, Дмитрий Дятлов, тест-драйв, полиция, Путин, Верховная Рада, ЗСУ, люди, музыка, Майдан, солдат, женщины, беспорядки, праздники, оккупация, автомобили, футбол, фестивали, военная техника, война, вера, животные, искусство, зима, политика, культура, Саакашвили, уикенд, депутаты, Львов, фотоподборки, столкновения, акции, заводы, суд, самолеты, учения, туризм, корабли, Сергей Смоленцев, живопись, Россия, досуг, политики, Карпаты, спорт, Шахтер Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис марш, АТО, #Євромайдан, история, дети, технологии, митинги, пейзажи, транспорт, милиция, мода, Порошенко, архитектура, Киев, выборы, Одесса, город, фотоконкурсы, цирк, НАТО, портрет, стихийные бедствия, США, Александр Зубко, концерты, кошки, юмор, парады, протесты, фотопроект, Нацгвардия, катастрофы, экология, Львів, фотографы, мир, знаменитости, выставки, авиация, церковь, соревнования, Динамо, бизнес, фотография, Донбасс, ВСУ, общество, путешествия, природа, дизайн, ВМС, традиции, аннексия Крыма, джаз, Дмитрий Дятлов, тест-драйв, полиция, Путин, Верховная Рада, ЗСУ, люди, музыка, Майдан, солдат, женщины, беспорядки, праздники, оккупация, автомобили, футбол, фестивали, военная техника, война, вера, животные, искусство, зима, политика, культура, Саакашвили, уикенд, депутаты, Львов, фотоподборки, столкновения, акции, заводы, суд, самолеты, учения, туризм, корабли, Сергей Смоленцев, живопись, Россия, досуг, политики, Карпаты, спорт, ШахтерВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи У дитинстві громадська активістка Євгенія Смірнова часто хворіла і багато часу провела в лікарнях. Тоді вона дуже хвилювалася, що запустить навчання і відстане від однокласників. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях, аби важкохворі діти, які роками лежать у стаціонарі, мали доступ до освіти. 20.12.2019



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