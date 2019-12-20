20 декабря

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У дитинстві громадська активістка Євгенія Смірнова часто хворіла і багато часу провела в лікарнях. Тоді вона дуже хвилювалася, що запустить навчання і відстане від однокласників. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях, аби важкохворі діти, які роками лежать у стаціонарі, мали доступ до освіти.