Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

"Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неподъемный удар противнику. Основная задача вооруженных сил состоит в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - заявил белорусский президент.

В то же время он подчеркнул, что Беларусь придерживается миролюбивой политики и является "донором безопасности" в регионе.

Несомненными приоритетами Лукашенко назвал развитие в стране собственной системы безопасность и продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде только в рамках СНГ.

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