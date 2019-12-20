20 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси • Аномальная зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди • Самые теплые день и ночь: Киев бьет новые температурные рекорды • В Виннице открыли главную елку города • В Украине открыли Офис противодействия рейдерству • Польская рулетка: как работодатели обманывают заробитчан с зарплатой и визами • Санта Клаус готовится к очередному кругосветному путешествиювсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Верховная Рада, депутаты, конфликты, Кива, рынок земли. 20 декабря Верховная Рада, депутаты, конфликты, Кива, рынок земли. У ніч з 18 на 19 грудня під час засідання аграрного комітету щодо законопроекту про ринок землі сталася бійка: депутат «Опозиційної платформи – «За життя» Ілля Кива поштовхався з депутатом партії «Слуга народу» Андрієм Мотовиловцем. Фоторепортажи Популярные теги Львов, Путин, ВСУ, аннексия Крыма, Сергей Смоленцев, транспорт, джаз, фотография, архитектура, суд, мир, заводы, Нацгвардия, Майдан, Шахтер, пейзажи, Одесса, фотопроект, марш, Киев, искусство, праздники, оккупация, спорт, #Євромайдан, депутаты, Донбасс, США, мода, выборы, традиции, беспорядки, фестивали, фотографы, уикенд, туризм, Александр Зубко, полиция, цирк, футбол, стихийные бедствия, живопись, Россия, культура, политики, авиация, город, досуг, политика, ВМС, Львів, люди, митинги, фотоподборки, Порошенко, столкновения, кошки, солдат, путешествия, автомобили, ЗСУ, дизайн, животные, бизнес, концерты, самолеты, юмор, знаменитости, тест-драйв, катастрофы, АТО, церковь, война, соревнования, протесты, Дмитрий Дятлов, парады, портрет, милиция, природа, Верховная Рада, военная техника, женщины, фотоконкурсы, вера, НАТО, Динамо, зима, учения, музыка, Саакашвили, выставки, экология, история, дети, технологии, общество, акции, корабли, Карпаты Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Львов, Путин, ВСУ, аннексия Крыма, Сергей Смоленцев, транспорт, джаз, фотография, архитектура, суд, мир, заводы, Нацгвардия, Майдан, Шахтер, пейзажи, Одесса, фотопроект, марш, Киев, искусство, праздники, оккупация, спорт, #Євромайдан, депутаты, Донбасс, США, мода, выборы, традиции, беспорядки, фестивали, фотографы, уикенд, туризм, Александр Зубко, полиция, цирк, футбол, стихийные бедствия, живопись, Россия, культура, политики, авиация, город, досуг, политика, ВМС, Львів, люди, митинги, фотоподборки, Порошенко, столкновения, кошки, солдат, путешествия, автомобили, ЗСУ, дизайн, животные, бизнес, концерты, самолеты, юмор, знаменитости, тест-драйв, катастрофы, АТО, церковь, война, соревнования, протесты, Дмитрий Дятлов, парады, портрет, милиция, природа, Верховная Рада, военная техника, женщины, фотоконкурсы, вера, НАТО, Динамо, зима, учения, музыка, Саакашвили, выставки, экология, история, дети, технологии, общество, акции, корабли, КарпатыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи У ніч з 18 на 19 грудня під час засідання аграрного комітету щодо законопроекту про ринок землі сталася бійка: депутат «Опозиційної платформи – «За життя» Ілля Кива поштовхався з депутатом партії «Слуга народу» Андрієм Мотовиловцем. 20.12.2019



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