Об этом говорится в результатах опроса "Социально-политическая ситуация в Украине в начале декабря 2019 года", проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "SOCIS".

"Оценка вектора развития событий внутри страны по сравнению с исследованием предыдущего месяца несколько изменилась. Снизилась численность населения, которая считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении - с 22,1% в конце октября до 16,1% в конце ноября", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в начале осени часть респондентов, которые считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении, составляла почти треть опрошенных - около 32%.

Соответственно, также возросло количество тех, кто считает, что события развиваются в неправильном направлении - с 21,6% в конце октября до 28% в конце ноября.

Центр социальных и маркетинговых исследований "SOCIS" провел общенациональное исследование "Социально-политическая ситуация в Украине в начале декабря 2019 года" с 20 по 30 ноября 2019 года.

Участие в опросе приняли 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания.

Статистическая ошибка исследования: +/- 2,1% (с вероятностью 0,95).

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