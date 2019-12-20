Об этом говорится в результатах опроса "Социально-политическая ситуация в Украине в начале декабря 2019 года", проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "SOCIS".

"Наиболее актуальными проблемами для большинства опрошенных по-прежнему остаются война на Востоке Украины (51,0%) и социально-экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (50,9%), повышение коммунальных тарифов (30,8%), рост цен на основные товары и инфляция (27,5%)", - говорится в результатах опроса.

Также сообщается, что значительная часть населения отнесла к самым актуальным проблемам невозможность получения качественной медицинской помощи (21,5%), безработицу - 20,1%, взяточничество и коррупцию в органах центральной власти - 18,1% и коррупцию в судах, полиции, прокуратуре - 17,0%.

Наименее значимыми проблемами украинцы считают недоступность качественного образования - 5,9% и недостаток свободы слова и демократии - 3,4%.

Центр социальных и маркетинговых исследований "SOCIS" провел общенациональное исследование "Социально-политическая ситуация в Украине в начале декабря 2019 года" с 20 по 30 ноября 2019 года.

Участие в опросе приняли 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания.

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