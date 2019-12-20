|Ракеты "Ольха-М" уничтожили цель на расстоянии 110 километров
|20.12.2019 13:28
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Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.
"ГККБ "Луч" провел очередные испытания и осуществил два успешных запуска ракеты «Ольха-М» на расстояние более 100 км. Круговое отклонение составило менее 30 метров", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО выразил убеждение, что этот вид вооружений позволит Вооруженным силам Украины успешно выполнять целый ряд задач тактического характера.
Система залпового огня «Ольха-М» будет в ВСУ самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования. «Ольхою-М» после принятия ее на вооружение можно будет поражать разнообразные сухопутные цели и решать оперативно-тактические задачи, добавил Данилов.