20 декабря

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Марсохід Аерокосмічного управління США Mars-2020 пройшов тест-драйв у лабораторії реактивного руху NASA. У космос його планують запускати у липні-серпні 2020 року. Про це йдеться у відеоролику NASA. Mars-2020 прокотився по невеликих рампах вперед-назад і зробив кілька інших маневрів у лабораторії. Марсохід буде шукати ознаки мікробного життя, аналізувати клімат і геологію, а також збирати зразки на Марсі. Апарат NASA повинен приземлитися у кратері Джезеро 18 лютого 2021 року. Творці Mars-2020 переконують, що він зможе приймати більше самостійних рішень, ніж його попередники, а конструкція в апарату більш стійка. Також відомо, що на марсохід Mars-2020 буде встановлений безпілотний апарат Mars Helicopter. Якщо все піде за планом, то цей дрон може стати першим літальним апаратом, який працюватиме в атмосфері Марсу. Вага безпілотника становить 1,8 кілограма, він оснащений акумуляторами, які підзаряджаються від сонячних панелей, кольоровою камерою і системами навігації й передачі даних. Основне завдання Mars Helicopter полягає у перевірці здатності безпілотників для досліджень важкодоступних місць на Марсі.