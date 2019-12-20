Порошок удобно применять при приготовлении бульонов, а, например, мясо мариновать свежим натертым корнем. К мясу имбирь добавляй за 15 минут до готовности, в соус – после приготовления, в выпечку во время замешивания теста, а в сладкие блюда за пару минут до готовности.

Корень имбиря содержит очень много витамина С, а также А и В, магния, цинка, эфирных масел, полезных аминокислот. Где можно использовать имбирь в кулинарии?

Имбирный чай

Этот чай как никогда актуален сейчас, во время буйства всевозможных ОРВИ. Он укрепит иммунитет и ароматно скрасит течение болезни. Самый простой вариант – добавь немного тертого имбиря в уже заваренный любимый чай. Дозу отрегулируй по своему вкусу и остроте. Вариант посложнее – залей кипятком чайную ложку имбиря, прокипяти в течение 5 минут, а после снятия с огня добавь мед, лимон, корицу. Имбирь еще отлично сочетается с апельсином.

Имбирное мороженое

Для имбирного вкуса мороженого нужно быть любителем такого сочетания – морозного сладкого десерта и чуть жгучей стружки сочного имбиря. Особенно удачен дуэт бананового или лимонного мороженого с острым корнем имбиря. В любом случае, следует обязательно попробовать и определиться, твой это десерт или нет.

Приготовь мороженое самостоятельно: смешай стакан сахара, стакан воды, кукурузный сироп и 3 чайные ложки тертого имбиря. Вари, помешивая, пару минут, а затем в охлажденный десерт добавь стакан йогурта, стакан сливок и 3 столовые ложки лимонного сока с вкраплениями лимонной цедры. Перемешай и поставь в мороженицу.

Засахаренный имбирь

Это очень вкусный десерт и альтернатива высококалорийным шоколадным сладостям. Готовые имбирные цукаты можно хранить в течение нескольких месяцев, добавляя их в чай или съедая просто так.

Можно добавить имбирь в выпечку – печенье, пироги и пряники, тем самым повысив их полезность. Сочетай имбирь в выпечке с лимоном, корицей, яблоками, медом, мятой и орехами.

Маринованный имбирь

Эта приправа довольно острая, а потому противопоказана людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Возьми 200 мл рисового уксуса (яблочного или винного), 3 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 8–9 столовых ложек воды и 200 грамм натертого солью свежего имбиря. Имбирь облей водой, высуши и тонко нарежь, подержи в кипящей воде пару минут. Сложи имбирь в дуршлаг, переложи имбирь в сухую банку, залей маринадом из уксуса, воды, соли, сахара. Маринуется имбирь таким образом несколько дней.

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