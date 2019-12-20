«Они спасают жизни»: украинские пожарные выпустили календарь на 2020 год

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Украинские спасатели публикуют календарь с пожарными с 2017 года. Они продолжают традицию австралийских коллег — те уже 26 лет выпускают календарь с полуобнаженными пожарными и собирают миллионы на его продажах. Фоторепортажи Популярные теги Майдан, корабли, учения, США, выставки, кошки, НАТО, Сергей Смоленцев, уикенд, путешествия, Верховная Рада, оккупация, стихийные бедствия, ЗСУ, выборы, милиция, Шахтер, соревнования, транспорт, #Євромайдан, мода, юмор, автомобили, Львов, зима, экология, Киев, дети, вера, общество, Донбасс, концерты, авиация, Александр Зубко, солдат, цирк, ВСУ, Нацгвардия, спорт, пейзажи, музыка, технологии, портрет, фотографы, тест-драйв, военная техника, акции, Одесса, досуг, женщины, политика, бизнес, Саакашвили, АТО, традиции, архитектура, заводы, культура, столкновения, аннексия Крыма, город, Дмитрий Дятлов, суд, мир, Львів, самолеты, парады, война, полиция, Россия, фотоконкурсы, Порошенко, природа, история, депутаты, дизайн, фестивали, праздники, ВМС, живопись, фотопроект, знаменитости, беспорядки, люди, искусство, митинги, джаз, протесты, Карпаты, фотография, Динамо, Путин, животные, церковь, футбол, фотоподборки, туризм, политики, марш, катастрофы Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец Майдан, корабли, учения, США, выставки, кошки, НАТО, Сергей Смоленцев, уикенд, путешествия, Верховная Рада, оккупация, стихийные бедствия, ЗСУ, выборы, милиция, Шахтер, соревнования, транспорт, #Євромайдан, мода, юмор, автомобили, Львов, зима, экология, Киев, дети, вера, общество, Донбасс, концерты, авиация, Александр Зубко, солдат, цирк, ВСУ, Нацгвардия, спорт, пейзажи, музыка, технологии, портрет, фотографы, тест-драйв, военная техника, акции, Одесса, досуг, женщины, политика, бизнес, Саакашвили, АТО, традиции, архитектура, заводы, культура, столкновения, аннексия Крыма, город, Дмитрий Дятлов, суд, мир, Львів, самолеты, парады, война, полиция, Россия, фотоконкурсы, Порошенко, природа, история, депутаты, дизайн, фестивали, праздники, ВМС, живопись, фотопроект, знаменитости, беспорядки, люди, искусство, митинги, джаз, протесты, Карпаты, фотография, Динамо, Путин, животные, церковь, футбол, фотоподборки, туризм, политики, марш, катастрофыЛеонид Швец Чудо-Борис, или Консерваторы в борьбе за дело рабочего класса Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи birdinflight.com Україна 20.12.2019



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