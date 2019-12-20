«Они спасают жизни»: украинские пожарные выпустили календарь на 2020 год
20.12.2019 18:05
«Они спасают жизни»: украинские пожарные выпустили календарь на 2020 год
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Россия согласна выплатить Украине долг по газу в 3 млрд долларов – СМИ • Система монетизации субсидий дала сбой - украинцы паникуют • С чем есть корень имбиря • За ночь полиция "накрыла" 152 нелегальных игорных заведения по всей стране • Гривна укрепилась больше всех валют в мире • Премьер сознался, почему Кабмин решил запретить лотереи именно сейчас • Сегодня Нацбанк вводит в оборот монету номиналом 5 гривенвсе новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
20.12.2019
Україна
birdinflight.com
227
Метки: календари, спасатели, пожарники, ДСНС.
«Они спасают жизни»: украинские пожарные выпустили календарь на 2020 год
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) выпустило ежегодный календарь под названием «Они спасают жизни». На его страницах появились одиннадцать мужчин-спасателей и одна женщина — фельдшер Виктория Кручок. В этом году она стала призером международных соревнований «Самый сильный пожарный-спасатель». Украинские спасатели публикуют календарь с пожарными с 2017 года. Они продолжают традицию австралийских коллег — те уже 26 лет выпускают календарь с полуобнаженными пожарными и собирают миллионы на его продажах.