Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря.

"Почти две трети опрошенных поддерживают дипломатические пути решения проблемы на Донбассе: 38% поддерживают идею прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Только 8% респондентов за их полное отделение", - говорится в сообщении.

С другой стороны, продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддерживают 16% опрошенных. Как отмечается, за последний месяц количество сторонников военного пути решении вопроса оккупированных территорий несколько уменьшилось. Больше только их между сторонников партии "Европейская солидарность", меньше только - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Кроме того, четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно менее одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет, 16% - более пяти лет. Только 7% отмечают, что установить мир на оккупированном Донбассе невозможно.

В тоже время по поводу продолжительности полного возвращения территорий оккупированного Донбасса мнения несколько расходятся: 22% считают, что для этого нужно более пяти лет, треть - от одного до пяти лет и только 14% утверждают, что необходимо менее года. Только 9% считают, что оккупированные территории на востоке Украины вернуть невозможно.

В скорое установление мира чаще других верят жители востока, зато по срокам реинтеграции мнения менее оптимистичные.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года между населения Украины в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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