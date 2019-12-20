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|Мороз, снежок и гололедица - прогноз на новогодние праздники
|20.12.2019 19:18
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Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"В ночь на 1 января 2020 года в Киеве ожидается -2-4 градуса и без осадков. Будет гололедица, следовательно лучше позаботиться о зимних подошвах для вашей новогодней обуви", - написала синоптик.
Она также опубликовала прогностическую диаграмму для Киева, из которой видно, что пока будет теплая погода, а снижение температуры воздуха начнется 28 декабря.
"Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник - дожди! Снежок потом вероятен, однако с 29 декабря", - предупредила Диденко и еще раз напомнила, что прогноз - предварительный и будет нуждаться в уточнении.