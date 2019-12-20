Издание The Financial Times назвало человека года. Ним стал гендиректор корпорации Microsoft Сатья Наделла.

Об этом сообщает UBR.

В издании отметили, что Сатья Наделла сумел занять “особое место между магнатов в сфере технологий“. Более того, главе корпорации приписывают достижение, что он сумел вернуть Microsoft на вершину компаний этой сферы.

Издание пишет, что о корпорации Microsoft в 2019 году нередко писали СМИ. И это также заслуга руководителя.

Наделла пришел на пост почти шесть лет назад. За это время совокупная прибыль акционеров корпорации превысила $1 трлн.

“Это потрясающий опыт в создании материальных благ произошел в то время, когда сила и возможности крупных компаний, подвергались более серьезным испытаниям, чем когда бы то ни было ранее“, — пишет FT.

Сатья Наделла родился в Индии. В корпорации начал карьеру в 1992 году с должности замруководителя подразделения.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира