Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, участники акции держат в руках плакаты «Нет оккупации, нет аншлюсу», «Молодежь за независимость», «Никаких союзов с имперской Россией», «Договоримся так: мы здесь, а вы там», а также баннер с цитатой президента Лукашенко «На хрена нам такая интеграция».

У здания КГБ Беларуси люди скандировали «Позор!», а также фамилии политических оппонентов режима и журналиста, которые исчезли в конце 1990-х годов, а их тел до сих пор не нашли. Митингующие несли плакаты с портретами пропавших политиков и журналиста Завадского.

Необходимо отметить, что организаторы пророссийской акции «Бессмертный полк» призвали белорусов днем ​​20 декабря прийти на митинг за интеграцию с Россией, однако желающих не нашлось.

Сегодня в российском Санкт-Петербурге состоялся очередной раунд переговоров относительно интеграционного плана между президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, однако стороны не пришли к согласию по ряду спорных вопросов. В частности, по словам министра экономического развития России Максима Орешкина, речь идет о "трех блоках вопросов" - в нефтяной, газовой и налоговой сферах. В то же время он отметил, что полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни и регулирования алкогольного рынка.

Как известно, переговоры Путина и Лукашенко начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. 7 декабря главы двух государств провели встречу в Сочи, однако соглашения об углублении интеграции не подписали.

Предыдущий текст договоренностей не представлен официально. По информации ряда СМИ, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.

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