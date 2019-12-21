Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"В соответствии с Постановлением Правительства и исполнением поручения министра внутренних дел Украины Национальная полиция проводит масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу. Изъяли оборудования на около 50 миллионов гривень. Отработка продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник управления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Александр Околит, для этого были созданы мобильные группы: «В настоящее время функционируют 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса».

Мобильные группы взаимодействуют с органами местной власти, работниками Государственной фискальной службы для выявления незаконных игорных заведений. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных заведений. Поэтому сразу проводится и их демонтаж.

«В государстве насчитывалось только около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне Постановлением Кабинета министров утратили возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях», - сказал Околит.

Начальник управления Департамента стратегических расследований сообщил, что с прошлой ночи по состоянию на сейчас выявлены 179 заведений, где предоставлялись услуги по игорному бизнесу. Их деятельность приостановлена. При этом изъяты 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. В общем оборудование на сумму около 50 миллионов гривень.

«Понимаем, что заведения, которые ранее были в правовом поле - это касается лотереи - прекратили свою деятельность и закрылись. Это было установлено при объезде наших мобильных групп», - отметил Околит.

Однако, по его словам, в ночное время закрытые заведения могут снова начать работу. Такие факты полиция будет пресекать, уверил он.

Полицейские обращаются ко всем гражданам сообщать на линию 102 о случаях функционирования таких заведений.

Как сообщал Укринформ, министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал у Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений. Как объяснил руководитель МВД, постановление Кабинета министров диктует, что все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты.

Верховная Рада 19 декабря отправила на подготовку к повторному первому чтению законопроект № 2285-д "О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр".

Согласно пояснительной записке к документу, целью этого законопроекта является "системное и эффективное урегулирование основного комплекса вопросов организации и проведения азартных игр на основе обоснованных и современных подходов".

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