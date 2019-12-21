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|Праздник приближается: где ждать снега до Нового года
|21.12.2019 09:26
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"В западных областях кое-где небольшой дождь, днем на Закарпатье умеренный дождь, на остальной территории без осадков. В южной части, центральных и прикарпатских областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, в восточной части ночью 1-6° мороза, днем 3-5° тепла", - говорится в сообщении.
В Киеве и области 21 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°, в Киевской области ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.
Согласно прогнозу синоптиков, ночью 22 декабря в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь, в остальное время будут идти дожди по всей Украине, 23 декабря на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди с мокрым снегом. Ветер преимущественно южный, в западной части с переходом на северный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-20 м/с, на юге страны кое-где 25 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12°, на юге кое-где 13-15°; 23 декабря в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
На Киевщине 22-23 декабря дождь, ночью 22 декабря кое-где небольшой. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, кое-где, кроме ночи 22 декабря, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.
Согласно ориентировочным прогнозам, 24-25 декабря в Украине небольшие и умеренные дожди; температура ночью и днем 2-8° тепла (днем 24 декабря в южной части до 11°). В Карпатах значительный мокрый снег, температура ночью и днем 24 декабря около 0°, 25 декабря 1-5° мороза.
В столичном регионе 24-25 декабря небольшой (ночью 25 декабря умеренный) дождь. Температура ночью и днем 2-7° тепла.
Согласно ориентировочному прогнозу, 26 декабря иногда небольшой дождь, в Карпатском регионе с мокрым снегом; температура ночью и днем 0-5° тепла.
27 декабря небольшие осадки, в западной части без существенных осадков; температура ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза, днем на юге 1-6° тепла.
28-30 мая в северных, западных и центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 1-7° мороза, днем около 0°, на юге страны 1-4° тепла.