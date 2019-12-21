Деловые Сводки
- Сутички в апеляційному суді: десятки силовиків, 7 годин у «клітці» і гучна лайка
- Прожитковий мінімум 2020: життя чи виживання - експеримент
- Кравчук про Нормандію, «Червоні лінії» та мир в Україні
- Население Украины сокращается — уже менее 42 миллионов
- Зеленский: Знаем, кто стоит за провалом закона об игорном бизнесе
|Зеленский: Знаем, кто стоит за провалом закона об игорном бизнесе
|21.12.2019 10:58
|
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
" Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай... те", - отметил Зеленский.
Как сообщалось, Верховная Рада 19 декабря отправила на подготовку к повторному первому чтению законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
20 декабря Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам-передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей.
Гончарук также дал поручение Нацполиции в пятницу, 20 декабря, начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе Украины - организовать проверки лицензий всех так называемых государственных лотерей.
В ночь на пятницу, 20 декабря, уже закрыли более 150 заведений по Украине и изъяли оборудование на 46 млн грн.