Об этом он написал на своей странице в Facebook.

" Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай... те", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 декабря отправила на подготовку к повторному первому чтению законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

20 декабря Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам-передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей.

Гончарук также дал поручение Нацполиции в пятницу, 20 декабря, начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе Украины - организовать проверки лицензий всех так называемых государственных лотерей.

В ночь на пятницу, 20 декабря, уже закрыли более 150 заведений по Украине и изъяли оборудование на 46 млн грн.

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