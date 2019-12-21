21 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Население Украины сокращается — уже менее 42 миллионов • Зеленский: Знаем, кто стоит за провалом закона об игорном бизнесе • Праздник приближается: где ждать снега до Нового года • Игорные заведения закрывают по всей стране - уже изъяли оборудования на 50 миллионов • "Никаких союзов с имперской Россией": в Минске проходят акции против интеграции с РФ • В издании The Financial Times назвали человека года • НБУ не может назвать пределы укрепления гривнывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Кравчук, Донбасс, интервью, нормандская четверка. 21 декабря 68политика, Кравчук, Донбасс, интервью, нормандская четверка. Президент України (1991-1994р) Леонід Кравчук розповів про свої враження від нормандської зустрічі, переговори Зеленського із Путіним та те, що треба зробити для миру в Україні. Фоторепортажи Популярные теги катастрофы, парады, полиция, история, США, стихийные бедствия, ЗСУ, дети, Россия, Киев, депутаты, суд, корабли, Карпаты, транспорт, зима, война, женщины, архитектура, технологии, фестивали, марш, город, столкновения, живопись, заводы, Александр Зубко, фотография, портрет, фотоконкурсы, церковь, спорт, путешествия, акции, авиация, вера, автомобили, Майдан, Донбасс, искусство, политики, Одесса, праздники, мир, пейзажи, Порошенко, досуг, уикенд, фотографы, солдат, протесты, дизайн, футбол, Динамо, соревнования, знаменитости, самолеты, политика, Шахтер, ВСУ, митинги, Новый Год, военная техника, АТО, Сергей Смоленцев, оккупация, фотопроект, Саакашвили, Львів, животные, бизнес, цирк, юмор, люди, ВМС, Верховная Рада, культура, выборы, НАТО, Львов, традиции, #Євромайдан, джаз, аннексия Крыма, фотоподборки, музыка, кошки, Путин, мода, беспорядки, экология, Нацгвардия, природа, учения, туризм, выставки, милиция, общество, Дмитрий Дятлов, тест-драйв Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис катастрофы, парады, полиция, история, США, стихийные бедствия, ЗСУ, дети, Россия, Киев, депутаты, суд, корабли, Карпаты, транспорт, зима, война, женщины, архитектура, технологии, фестивали, марш, город, столкновения, живопись, заводы, Александр Зубко, фотография, портрет, фотоконкурсы, церковь, спорт, путешествия, акции, авиация, вера, автомобили, Майдан, Донбасс, искусство, политики, Одесса, праздники, мир, пейзажи, Порошенко, досуг, уикенд, фотографы, солдат, протесты, дизайн, футбол, Динамо, соревнования, знаменитости, самолеты, политика, Шахтер, ВСУ, митинги, Новый Год, военная техника, АТО, Сергей Смоленцев, оккупация, фотопроект, Саакашвили, Львів, животные, бизнес, цирк, юмор, люди, ВМС, Верховная Рада, культура, выборы, НАТО, Львов, традиции, #Євромайдан, джаз, аннексия Крыма, фотоподборки, музыка, кошки, Путин, мода, беспорядки, экология, Нацгвардия, природа, учения, туризм, выставки, милиция, общество, Дмитрий Дятлов, тест-драйвВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Президент України (1991-1994р) Леонід Кравчук розповів про свої враження від нормандської зустрічі, переговори Зеленського із Путіним та те, що треба зробити для миру в Україні. 21.12.2019



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