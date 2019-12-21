21 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Население Украины сокращается — уже менее 42 миллионов • Зеленский: Знаем, кто стоит за провалом закона об игорном бизнесе • Праздник приближается: где ждать снега до Нового года • Игорные заведения закрывают по всей стране - уже изъяли оборудования на 50 миллионов • "Никаких союзов с имперской Россией": в Минске проходят акции против интеграции с РФ • В издании The Financial Times назвали человека года • НБУ не может назвать пределы укрепления гривнывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: пенсионеры, Кабмин, опыт, пенсия, прожиточный минимум. 21 декабря 37пенсионеры, Кабмин, опыт, пенсия, прожиточный минимум. Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент. Фоторепортажи Популярные теги Новый Год, ВМС, путешествия, транспорт, джаз, зима, люди, фотопроект, катастрофы, Львів, мир, Нацгвардия, фотоконкурсы, политики, природа, авиация, Верховная Рада, аннексия Крыма, Динамо, соревнования, политика, культура, традиции, акции, Карпаты, туризм, женщины, Сергей Смоленцев, выборы, Донбасс, Путин, фотография, праздники, вера, полиция, #Євромайдан, архитектура, животные, Дмитрий Дятлов, ВСУ, юмор, технологии, НАТО, досуг, город, портрет, спорт, пейзажи, военная техника, искусство, стихийные бедствия, выставки, парады, корабли, столкновения, Порошенко, бизнес, экология, дети, заводы, музыка, Россия, марш, история, Саакашвили, США, Одесса, АТО, Львов, тест-драйв, беспорядки, цирк, солдат, протесты, знаменитости, церковь, война, уикенд, Майдан, автомобили, футбол, Александр Зубко, учения, ЗСУ, Киев, оккупация, фотографы, фестивали, депутаты, кошки, дизайн, митинги, самолеты, Шахтер, общество, фотоподборки, живопись, мода, суд, милиция Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Новый Год, ВМС, путешествия, транспорт, джаз, зима, люди, фотопроект, катастрофы, Львів, мир, Нацгвардия, фотоконкурсы, политики, природа, авиация, Верховная Рада, аннексия Крыма, Динамо, соревнования, политика, культура, традиции, акции, Карпаты, туризм, женщины, Сергей Смоленцев, выборы, Донбасс, Путин, фотография, праздники, вера, полиция, #Євромайдан, архитектура, животные, Дмитрий Дятлов, ВСУ, юмор, технологии, НАТО, досуг, город, портрет, спорт, пейзажи, военная техника, искусство, стихийные бедствия, выставки, парады, корабли, столкновения, Порошенко, бизнес, экология, дети, заводы, музыка, Россия, марш, история, Саакашвили, США, Одесса, АТО, Львов, тест-драйв, беспорядки, цирк, солдат, протесты, знаменитости, церковь, война, уикенд, Майдан, автомобили, футбол, Александр Зубко, учения, ЗСУ, Киев, оккупация, фотографы, фестивали, депутаты, кошки, дизайн, митинги, самолеты, Шахтер, общество, фотоподборки, живопись, мода, суд, милицияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Уряд України ініціював підвищення прожиткового мінімуму вдвічі з 1 січня 2021 року. Доти він залишиться на рівні 2027 гривень. Що собі можна дозволити на ці гроші? Дивіться експеримент. 21.12.2019



новости украины україни украины все уже під Теги: экономика