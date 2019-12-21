21 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Население Украины сокращается — уже менее 42 миллионов • Зеленский: Знаем, кто стоит за провалом закона об игорном бизнесе • Праздник приближается: где ждать снега до Нового года • Игорные заведения закрывают по всей стране - уже изъяли оборудования на 50 миллионов • "Никаких союзов с имперской Россией": в Минске проходят акции против интеграции с РФ • В издании The Financial Times назвали человека года • НБУ не может назвать пределы укрепления гривнывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: суд, полиция, Нацгвардия, столкновения, Кузьменко. 21 декабря 76суд, полиция, Нацгвардия, столкновения, Кузьменко. Представники поліції і Національної гвардії 20 грудня ввечері зайшли в будівлю Київського апеляційного суду, відтіснили людей, які зібралися на підтримку однієї із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, і вивели її з будівлі суду. У суді сталася штовханина між силовиками і людьми, що зібралися на підтримку Кузьменко. У залі суду пошкоджені меблі. Щонайменше одна людина постраждала. Після того, як вранці 20 грудня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Кузьменко на арешт на 24 грудня, зокрема через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки Кузьменко заблокували залу судових засідань. Вони відмовилися випускати із зали саму Юлію Кузьменко, стверджуючи, що залишатимуться там доти, доки не почнеться розгляд справи. Фоторепортажи Популярные теги животные, вера, учения, спорт, транспорт, война, катастрофы, беспорядки, ВМС, город, Путин, люди, Одесса, Киев, Верховная Рада, музыка, солдат, фотоподборки, стихийные бедствия, Россия, искусство, ЗСУ, женщины, марш, автомобили, Сергей Смоленцев, бизнес, юмор, самолеты, аннексия Крыма, США, Шахтер, путешествия, кошки, фотография, столкновения, фестивали, политики, политика, милиция, фотопроект, Динамо, суд, АТО, Дмитрий Дятлов, парады, знаменитости, Карпаты, мода, Саакашвили, соревнования, фотографы, традиции, Львів, дети, ВСУ, полиция, история, протесты, Нацгвардия, цирк, технологии, мир, досуг, Львов, Донбасс, корабли, архитектура, Майдан, оккупация, джаз, депутаты, фотоконкурсы, праздники, #Євромайдан, пейзажи, футбол, Александр Зубко, зима, дизайн, авиация, военная техника, заводы, выставки, общество, церковь, туризм, уикенд, тест-драйв, Порошенко, экология, митинги, портрет, живопись, акции, природа, выборы, культура, НАТО, Новый Год Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис животные, вера, учения, спорт, транспорт, война, катастрофы, беспорядки, ВМС, город, Путин, люди, Одесса, Киев, Верховная Рада, музыка, солдат, фотоподборки, стихийные бедствия, Россия, искусство, ЗСУ, женщины, марш, автомобили, Сергей Смоленцев, бизнес, юмор, самолеты, аннексия Крыма, США, Шахтер, путешествия, кошки, фотография, столкновения, фестивали, политики, политика, милиция, фотопроект, Динамо, суд, АТО, Дмитрий Дятлов, парады, знаменитости, Карпаты, мода, Саакашвили, соревнования, фотографы, традиции, Львів, дети, ВСУ, полиция, история, протесты, Нацгвардия, цирк, технологии, мир, досуг, Львов, Донбасс, корабли, архитектура, Майдан, оккупация, джаз, депутаты, фотоконкурсы, праздники, #Євромайдан, пейзажи, футбол, Александр Зубко, зима, дизайн, авиация, военная техника, заводы, выставки, общество, церковь, туризм, уикенд, тест-драйв, Порошенко, экология, митинги, портрет, живопись, акции, природа, выборы, культура, НАТО, Новый ГодВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Представники поліції і Національної гвардії 20 грудня ввечері зайшли в будівлю Київського апеляційного суду, відтіснили людей, які зібралися на підтримку однієї із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, і вивели її з будівлі суду. У суді сталася штовханина між силовиками і людьми, що зібралися на підтримку Кузьменко. У залі суду пошкоджені меблі. Щонайменше одна людина постраждала. Після того, як вранці 20 грудня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Кузьменко на арешт на 24 грудня, зокрема через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки Кузьменко заблокували залу судових засідань. Вони відмовилися випускати із зали саму Юлію Кузьменко, стверджуючи, що залишатимуться там доти, доки не почнеться розгляд справи. 21.12.2019



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