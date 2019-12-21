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Рада разрешила морякам и летчикам получить статус УБД
21.12.2019 13:24
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" (относительно обеспечения прав военнослужащих ВМС и Воздушных сил ВСУ на получение статуса участника боевых действий)".

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Принятие соответствующего решения поддержали 317 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

Закон относит к участникам боевых действий членов экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, других лиц, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

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