Учитывая цену икры, не хочется купить некачественный продукт.

Выбирая красную икру, обращайте внимание на следующие моменты:

1. Хороший производитель указывает на этикетке вид красной икры, а она может быть:

Старайтесь не покупать икру, где не уточняется ее вид, а производитель просто пишет "икра лососевая зернистая".

2. Не покупайте икру в пластиковой таре. Выбирайте стеклянные или жестяные банки, обращая внимание на то, что стеклянная должна быть дополнительно упакована в коробку или храниться в темноте, так как на свету икра портится.

3. Потрусите банку с икрой - содержимое не должно болтаться внутри.

4. Не покупайте икру, если страна производителя не совпадает с местом расфасовки - есть вероятность, что такая икра предварительно замораживалась.

5. Покупайте икру, произведенную по ГОСТу.

6. Знайте, что самая лучшая икра фасуется летом - в июле или августе.

7. Дата производства должна быть продавлена наружу на жестяной банке.

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