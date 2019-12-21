Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"По поручению Президента сотрудники СБУ установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые «крышуют» правоохранители", - написал он.

Гончарук добавил, что происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие.

Глава правительства также заявил, что сейчас работники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. При этом изъято оборудование примерно на 50 миллионов гривень.

"Решение внеочередного заседания правительства исполняется безотлагательно", - отметил в этой связи Премьер-министр.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства и по поручению министра внутренних дел Украины Национальная полиция проводит масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу. Для противодействия незаконному игорному бизнесу функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выдвинул требованию Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ пресечь функционирование игорных заведений.

Верховная Рада 19 декабря отправила на подготовку к повторному первому чтению законопроект № 2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Его целью является "системное и эффективное урегулирование основного комплекса вопросов организации и проведения азартных игр на основе обоснованных и современных подходов".

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