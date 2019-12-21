Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о существенном увеличении количества преступлений и правонарушений, совершенных военнослужащими соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск против местного населения. В частности, 16 декабря военнослужащие 1 АК ограбили одно из предприятий, которое имеет автомобильную и сельскохозяйственную технику, для дальнейшей продажи агрегатов и оборудования с целью собственного обогащения", - сообщил представитель МОУ.

Однако, по словам Прауты, для недопущения проявлений гражданского неповиновения российские оккупационные администрации усилили административно-полицейский режим. Так, с 18 декабря введен запрет на выезд жителей из отдельных населенных пунктов временно оккупированной территории в Донецкой области.

Соответствующие контрольные мероприятия осуществляют подразделения так называемого МВД путем проверки наличия местных жителей по местам прописки. Российская оккупационная власть оправдывает такие действия необходимостью выявления и противодействия «украинским диверсантам».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира