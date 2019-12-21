Среди них - икона «Спас на Престоле», которая пролежала 46 лет в запасниках Франковского музея.

Об этом в музее рассказал заведующий отделом реставрации Валерий Твердохлеб, сообщает корреспондент Укринформа.

«История иконостаса, в котором находилась икона «Спас на Престоле», очень интересна. Параджанов перед съемками фильма в космачской церкви нашел фрагмент старого иконостаса, который относят к 1720-1730 годам, тогда как в церкви был иконостас 1773. Найденные иконы были заброшенные... Параджанов перевез их в киностудию имени Довженко, где создал свой иконостас для фильма «Тени забытых предков». После заключения Параджанова иконы удалось вернуть в Ивано-Франковск. Это был 1973 год. Сегодня мы благодарны коллегам из Музея искусств Прикарпатья, где все это время хранилась большая часть космачского иконостаса», - отметил Твердохлеб.

Он отметил, что икона «Спас на Престоле» имеет еще одно название «Деисус» (так называют особые иконы, где посередине изображен Спаситель, а по бокам - обращенные к Нему в молитвенных позах Богородица и Иоанн Предтеча - ред.). В Ивано-Франковск ее привез локальный краевед Петр Арсенич, а через 46 летикона к реставраторам попала в ужасном состоянии.

«Колонны были заклеены бумагой, и это была катастрофа для полихромии, для серебра на колоннах. Реставрировать все было сложно. Загрязнения были ужасны. ... Серебро утрачено. Мы сделали консервацию памятника, а сам процесс реставрации может продолжаться», - отметил Твердохлеб.

Он отметил, что искусствоведы имеют целью выяснить, где находятся другие произведения из космачского иконостаса, которые снимал в своем фильме режиссер Параджанов.

«Две недели назад открытием для нас стали иконы «Коронация Марии» и «Тайная вечеря», которые мы представляем. До сих пор мы не знали, что они принадлежали к древнему иконостасу Космачской церкви», - отметил Твердохлеб.

Ныне искусствоведы соглашаются, что эти сакральные произведения в свое время Параджанов спас, когда перевез их на киностудию имени Александра Довженко. Ведь в 1983 году Космачска церковь сгорела. В народе ее называли "Довбушевой". Одна из версий говорит, что ее возвели на средства Довбуша, другая - Довбуш с повстанцами освящали в ней оружие.

Краеведы предполагают, что иконостас для Космачской церкви был заказан в Ските Манявском. В то же время, не исключают и то, что заказчиком мог быть храм в центральных регионах Украины.

Известно, что икона «Спас на Престоле» реставрирована в Ивано-Франковске в рамках проекта «Спасем сокровища вместе!». Этот проект продолжается уже 10 лет. За это время ученым и реставраторам удалось вернуть к жизни более сотни произведений искусства и выдать две научные монографии, которые открывают историю забытых шедевров для только мира.

«Тени забытых предков» в международном прокате «Дикие кони огня» (англ. Wild Horses of Fire) - украинский советский художественный фильм режиссера Сергея Параджанова, снятый в 1964 году на киностудии имени Александра Довженко. Фильм снимали в настоящих гуцульских хатах и ​​окрестностях села Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области. В первый год проката фильм посмотрели 8,5 млн зрителей. Гарвардский университет добавил ленту в список обязательных для просмотра студентами, претендующими на высшую степень в киноведении.

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