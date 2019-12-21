Новогодние ёлки Киева: какими они были за последние 85 лет RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Гривня по темпам укрепления обошла все валюты мира - Bloomberg • Уволить Кравцова из "Укрзализныци" могут еще до конца года • Наемники РФ разграбили еще одно предприятие на оккупированном Донбассе — разведка • Как выбрать качественную красную икру на Рождество и Новый год • Рада разрешила морякам и летчикам получить статус УБД • СБУ установила игорные заведения, которые "крышевали" правоохранители • Во Франковске представили иконы, которые Параджанов снял в фильме “Тени забытых предков”все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: история, ретроспектива, Киев, Новый Год, фотоподборки, елка. Новогодние ёлки Киева: какими они были за последние 85 лет 443история, ретроспектива, Киев, Новый Год, фотоподборки, елка. Киевский архитектор и исследователь истории столицы Эмиль Панасюк сделал подборку новогодних ёлок, начиная с Нового, 1936 года - и до сегодня. Новый 1936 год. Первая городская ёлка в Киеве возле Софиевской колокольни. Партийное решение об установлении городских ёлок было принято именно в конце декабря 1935 года, первую ёлку делали на скорую руку. Первая елка в том году стояла и в Харькове, в Доме пионеров Фоторепортажи Популярные теги военная техника, мода, Россия, оккупация, США, фотоконкурсы, #Євромайдан, акции, соревнования, парады, цирк, джаз, катастрофы, Майдан, технологии, искусство, заводы, аннексия Крыма, автомобили, Порошенко, Динамо, уикенд, стихийные бедствия, природа, Александр Зубко, традиции, учения, пейзажи, дизайн, столкновения, политика, досуг, портрет, протесты, суд, Новый Год, животные, политики, самолеты, Верховная Рада, люди, транспорт, авиация, ЗСУ, Нацгвардия, полиция, Путин, митинги, спорт, экология, церковь, фотографы, мир, путешествия, Киев, вера, ВСУ, туризм, выставки, война, марш, праздники, общество, знаменитости, Шахтер, город, фотоподборки, культура, солдат, бизнес, Донбасс, Дмитрий Дятлов, депутаты, фестивали, история, корабли, Львів, милиция, беспорядки, архитектура, женщины, фотография, Сергей Смоленцев, зима, Саакашвили, тест-драйв, выборы, футбол, музыка, НАТО, Карпаты, кошки, фотопроект, Львов, ВМС, дети, живопись, АТО, юмор, Одесса Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис военная техника, мода, Россия, оккупация, США, фотоконкурсы, #Євромайдан, акции, соревнования, парады, цирк, джаз, катастрофы, Майдан, технологии, искусство, заводы, аннексия Крыма, автомобили, Порошенко, Динамо, уикенд, стихийные бедствия, природа, Александр Зубко, традиции, учения, пейзажи, дизайн, столкновения, политика, досуг, портрет, протесты, суд, Новый Год, животные, политики, самолеты, Верховная Рада, люди, транспорт, авиация, ЗСУ, Нацгвардия, полиция, Путин, митинги, спорт, экология, церковь, фотографы, мир, путешествия, Киев, вера, ВСУ, туризм, выставки, война, марш, праздники, общество, знаменитости, Шахтер, город, фотоподборки, культура, солдат, бизнес, Донбасс, Дмитрий Дятлов, депутаты, фестивали, история, корабли, Львів, милиция, беспорядки, архитектура, женщины, фотография, Сергей Смоленцев, зима, Саакашвили, тест-драйв, выборы, футбол, музыка, НАТО, Карпаты, кошки, фотопроект, Львов, ВМС, дети, живопись, АТО, юмор, ОдессаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Новый 1936 год. Первая городская ёлка в Киеве возле Софиевской колокольни. Партийное решение об установлении городских ёлок было принято именно в конце декабря 1935 года, первую ёлку делали на скорую руку. Первая елка в том году стояла и в Харькове, в Доме пионеров Facebook/ Эмиль Панасюк Киев, Украина 21.12.2019



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