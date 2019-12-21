Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Коллегией судей Купянского районного суда Харьковской области исполнитель диверсии признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет и 1 месяц", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в 2018 году контрразведчики предотвратили диверсионный акт на дренажном мосту под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющем Харьковскую область с районом проведения ООС. Диверсия должна была привести к разрушению и длительному выводу из строя одной из основных железнодорожных артерий, которой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных сил на Востоке Украины.

"Заложив взрывчатку, преступник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 километров осуществил инициацию устройства сигналом с мобильного телефона", - информируют в СБУ.

Однако контрразведчики заранее заменили взрывное устройство на имитационное средство, благодаря чему удалось предотвратить диверсии и поймать исполнителя - жителя Луганской области, завербованного представителями «МГБ ЛНР», по заданию которых он собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВСУ в Луганской области. За осуществление диверсии ему пообещали материальное вознаграждение.

СБУ установила, что организатором диверсионного акта был сотрудник псевдоспецслужбы Егор Дубровкин, прежний сотрудник УСБУ в Луганской области, который изменил военную присягу и вступил в так называемый «МГБ ЛНР». Он объявлен в розыск за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

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