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|Киев на день Святого Николая побил еще три температурных рекорда
|21.12.2019 18:01
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Об этом сообщила 20 декабря, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
"19 декабря максимальная температура воздуха составила +11,3° С, что на 0,6° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году", - говорится в сообщении.
Благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2° С, что на 2,4° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года.
Отмечается, что с 16 декабря в Киеве уже зафиксировано 7 температурных рекордов.