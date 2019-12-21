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Киев на день Святого Николая побил еще три температурных рекорда
21.12.2019 18:01
19 декабря, в день Святого Николая в столице зафиксировано три температурных рекорда: теплую ночь, теплый день ​​и теплую среднесуточную температуру.

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Об этом сообщила 20 декабря, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"19 декабря максимальная температура воздуха составила +11,3° С, что на 0,6° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году", - говорится в сообщении.

Благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2° С, что на 2,4° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года.

Отмечается, что с 16 декабря в Киеве уже зафиксировано 7 температурных рекордов.

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