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Украина - в пятерке стран с высокой смертностью из-за экологии
21.12.2019 18:19
Украина вошла в пятерку лидеров между европейских стран по количеству смертей, обусловленных загрязнением окружающей среды.

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Об этом сообщает Глобальный альянс по вопросам здоровья и загрязнения (GAHP).

По данным исследователей, в Украине 57 258 человек ежегодно умирают из-за загрязнения окружающей среды. По данному показателю Украина занимает четвертое место между стран Европы.

В тройку лидеров региона вошли также Турция (57 779 смертей), Германия (68 300) и РФ (118 687).

Также четвертое место Украина занимает по количеству смертей на 100 тыс. населения - 128 случаев. Первыми здесь идут Болгария (137), Грузия (140) и Сербия (175).

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