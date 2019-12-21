Украина вошла в пятерку лидеров между европейских стран по количеству смертей, обусловленных загрязнением окружающей среды. Об этом сообщает Глобальный альянс по вопросам здоровья и загрязнения (GAHP). По данным исследователей, в Украине 57 258 человек ежегодно умирают из-за загрязнения окружающей среды. По данному показателю Украина занимает четвертое место между стран Европы. В тройку лидеров региона вошли также Турция (57 779 смертей), Германия (68 300) и РФ (118 687). Также четвертое место Украина занимает по количеству смертей на 100 тыс. населения - 128 случаев. Первыми здесь идут Болгария (137), Грузия (140) и Сербия (175). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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