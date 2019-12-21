Как отойти от старых правил и приготовить по-настоящему авангардные блюда на этот праздник?

1. Оливье с креветками и икрой

Вам понадобится 300 грамм очищенных креветок, 150 грамм щучьей икры, 10 маринованных овощей — чеснока, лука, перца, стручковой фасоли, 2 огурца, 10 перепелиных яиц, столовая ложка каперсов, столовая ложка соуса из тертого хрена, зеленый лук, майонез.

Отварите креветки в соленой воде, остудите. Отварите яйца, остудите, почистите и разрежьте на половинки. Маринованные овощи, огурцы нарежьте кубиками, добавьте креветки, яйца. Смешайте майонез с хреном, икрой и заправьте салат.

2. Обновленная мимоза

Возьмите майонез, сок 2 мандаринов, 150 грамм мяса краба, сладкую луковицу, морковь, 2 картофелины, вареной яйцо, сливочное масло, банку консервированного тунца.

Вареный картофель, морковь, яйца натрите на мелкой терке, так же натрите замороженное сливочное масло. Лук почистите и нарежьте кубиками, тунец разомните вилкой. Выжмите сок из мандаринов и смешайте его с майонезом. Салат выкладывайте слоями, смазывая каждый слой соусом: картофель, морковь, лук, тунец, масло, белок, мясо краба и желток.

3. Салат со свеклой и тунцом под шубой

Вам понадобится 40 мл бальзамического уксуса, столовая ложка горчицы, 50 мл оливкового масла, 2 банки консервированного тунца, соль, кочан листового салата, пучок шпината, 2 свеклы, банка консервированного горошка, ломтик тостового хлеба.

Смешайте уксус, масло, горчицу и соль, хорошо перемешайте. Свеклу запеките и нарежьте ломтиками. Смешайте ее в большой миске с листьями салата, шпинатом, горошком. Добавьте тунец и заправку, перемешайте. Поджарьте ломтик хлеба и поломайте на небольшие куски, выложите сверху салата.

4. Свинина по-китайски

Возьмите 500 грамм мяса свинины, 300 грамм болгарского перца, 200 грамм ананаса, 100 грамм лука, 2 яйца, 100 грамм муки, 20 грамм корня имбиря, щепотку молотого чили, растительное масло, столовую ложку кунжута.

Крупно нарежьте свинину, болгарский перец, лук и ананас. Взбейте куриные яйца. Мясо посолите по вкусу. Обваляйте нарезанную свинину в яйце, затем в муке. Разогрейте сковороду на среднем огне. Влейте половину оливкового масла и обжарьте мясо до золотистой корочки. Разогрейте еще одну сковороду на среднем огне. Влейте четверть оливкового масла. Нарезанный лук и тертый имбирь обжаривайте на протяжении 1-2 минут. Добавьте в сковороду болгарский перец и жарьте еще 3-4 минуты. Далее добавьте в сковороду обжаренное в кляре мясо. Добавьте нарезанный ананас. Обжарьте все в течение пары минут, приправьте чили. Обжарьте еще 5-7 минут и перемешай.

5. Салат со свеклой

Вам понадобятся 4 крупные свеклы, 250 грамм мягкого козьего сыра, горсть рукколы, микс-салата или ростков, горсть поджаренных орехов, яблочный уксус, оливковое масло, мед, соль и свежемолотый черный перец.

Свеклу помойте, заверните в фольгу и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 2-2,5 часа. Рукколу, зелень или ростки помойте. Нарежьте свеклу кубиками, заправьте смесью оливкового масла и уксуса, смешанными с зеленью. Поломайте сыр на кусочки, посолите, поперчите. Подавайте, посыпав орехами и полив медом.

Приятного аппетита!

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