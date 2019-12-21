Граждане РФ в 2019 году чаще только искали информацию о президенте Украины Владимире Зеленском в поисковике Яндекс. Об этом сообщает российский телеканал Дождь.

Аналитики “Яндекса” разделили поисковые запросы на несколько категорий. Сообщается, что запросы оценивались по 100-бальной шкале. Балл зависел от частоты запроса.

В категории “Люди” россияне чаще других интересовались личностью Зеленского. Вслед за ним шли японский геймдизайнер Хидео Кодзима, эко-активистка Грета Тунберг, актер Хоакин Феникс, певица Билли Айлиш и другие.

Среди прочего, был выделены категории “События”, “Спорт”, “Фильмы”. Лидерами категории “События” стали выборы в Украине (61 балл), пожар в Нотрдаме (54 балла), а также митинги в Москве (51 балл).

В категории “Спорт” россияне интересовались боем Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье, а также поединком Александра Емельяненко с Федором Кокляевым и Райяном Бейдером. Победителями категории “Фильмы” стали “Игры престолов”, “Чернобыль” “Жуки”.





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