Деловые Сводки
|Дожди накроют почти всю Украину, в Карпатах - метели
|22.12.2019 09:22
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Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.
"22 декабря в Украине облачно. Ночью в западных областях дожди, на Закарпатье сильные дожди, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь. Ночью и утром в Украине, кроме западной части, кое-где туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей кое-где порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат в течение суток 25-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, на юге страны кое-где 13-15°", - говорится в сообщении.
В Киеве 22 декабря облачно. Ночью без существенных осадков, туман; днем небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.
В Киевской области в воскресенье так же облачно. Ночью без существенных осадков, туман; днем небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.
23-24 декабря в Украине облачно. Временами дожди, в западных областях сильные дожди, в Карпатах сильный мокрый снег, метели (только днем 23 декабря в восточной части без осадков). Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, 23 декабря в южных, восточных и центральных областях, 24 декабря в западных областях и восточной части кое-где порывы 15-20 м/с, на юге страны и в Карпатах кое-где 25 м/с. Температура ночью и днем 4-9° тепла, в Карпатах около 0°; днем 23 декабря в Украине, кроме запада, 7-12° тепла, на юге страны кое-где 13-15°.
В Киеве и Киевской области 23-24 декабря облачно. Временами дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 4-9° тепла, днем 23 декабря кое-где 10-12°.
25-26 декабря в Украине небольшой и умеренный дождь, кое-где с мокрым снегом; температура ночью 0-6° тепла; днём 2-8°. В Карпатах снег, температура ночью и днем 2-7° мороза.
В Киеве и столичной области иногда дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7°.
26 декабря в Украине иногда небольшой дождь, в Карпатском регионе с мокрым снегом; температура ночью и днем 0-5° тепла.
27 декабря небольшие осадки, в западной части без существенных осадков; температура ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза, днем на юге 1-6° тепла.
28-30 декабря в северных, западных и центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 1-7° мороза, днем около 0°, на юге страны 1-4° тепла.