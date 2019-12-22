Такое заявление распространило МИД РФ в ответ на подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета США на 2020 год, который, между прочего, предусматривает санкции против российского газопровода Nord Stream 2.

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты (включая Северный поток - 2 - ред.) независимо от чьих-либо санкций", - заявили в российском ведомстве.

В МИД добавили, что США "переходят знаковую грань во внешней политике", начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников.

В ведомстве также утверждают, что Вашингтон хочет "навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и, тем самым, замедлить развитие ее экономики, подорвать способность соперничать с США на мировых рынках".

Москва убеждена, что в таких целях США собираются подвергнуть санкциям не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода Nord Stream 2.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию. Предполагается, что его мощность составит 55 млрд кубометров газа ежегодно.

Газопровод строит российский "Газпром" вместе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Планировалось завершить проект к концу 2019 года. Украина выступает против строительства «Северный поток-2". Кроме того, противниками проекта являются США, Польша и страны Балтии.

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