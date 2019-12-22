Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Наев в комментарии BBC News Украина.

"Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать документы штаба. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений", - отметил Наев, добавив, что украинские военные должны изучать документы в оригинале, ментально быть такими, как западные партнеры.

Также Наев заявил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на продвижение по службе: "Будет предоставляться преимущество тому офицеру или сержанту, который знает английский язык".

Отвечая на вопрос, не будет ли притормаживаться сотрудничество с НАТО, чтобы "не сердить Россию" на фоне переговоров по Донбассу, заместитель начальника Генштаба заверил, что это не так. Сейчас более 60 украинских военных продолжают служить в нескольких миссиях НАТО. "В составе сил НАТО в Косово (KFOR) выполняет задачи наш инженерное подразделение численностью 40 военнослужащих. В составе тренировочной миссии "Решительная поддержка" в Афганистане удерживаем персонал, включая 21 военного", - сообщил Наев.

Как отмечается, Украина провела 21 совместное обучение с НАТО в 2019 году: шесть в Украине и 15 - за рубежом.

Кроме того, Наев напомнил, что с 2020 года на новые организационные структуры, которые действуют в НАТО, переходят органы военного управления ВСУ.

Также несколько стран предоставляют ВСУ инструкторов для тренировочных миссий в Украине.

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